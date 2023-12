Snøskredvarselet til Varsom.no for Romsdal tirsdag viser betydelig snøskredfare, som er merket oransje og faregrad tre.

«Vind og nysnø gir ustabile forhold. Skred kan løsne naturlig. Unngå leområde. Det finnes også vedvarende svake lag i snødekket som er mulig å påvirke», skriver Varsom.no om Romsdal.

I skredfarevurderinga står det følgende:

«Det er lett å løse ut store skred i ferske fokksnøflak i leheng. Skred kan løsne naturlig når været står på. Skredfaren øker utover dagen etter hvert som nedbør og vind tiltar. Varierende og kraftig vind gjør at skredproblemet kan finnes i flere leheng. Vær oppmerksom på at det noen steder, spesielt i høyden og i indre deler av regionen, kan være mulig å løse ut store skred i vedvarende svake lag under fokksnøen. Det forventes ikke at snø og vind som ventes er nok til å gi naturlig skredaktivitet på dette laget. Lagene ligger stort sett under bærende fokksnø og skarelag.»

Tirsdag har også Yr ute et gult farevarsel for snø i området vårt. Det er meldt mye nedbør midt på dagen, og lyn og torden.