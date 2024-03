– Er du sjeldent på hytta kan røykvarsleren varsle om dårlig batteri uten at du får det med deg. Det er derfor viktig å bytte batteri jevnlig og å sjekke at røykvarslerne fungerer slik de skal. Et lite tips er å notere dato for batteribytte i hytteboka, så slipper du å lure på når det ble gjort sist. En fungerende røykvarsler gir deg tidlig varsling ved branntilløp og du får dermed bedre tid på å komme deg ut, sier kommunikasjonsansvarlig Endre Dahlen i ei pressemelding.