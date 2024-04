Mange la fredag kveld merke til at et Widerøe-fly i over en halv time hadde flydd i sirkler over Molde Lufthavn, og tilsynelatende forsøkte gang på gang å lande.

Pressevakt i Widerøe, Katharina Solli, forklarer at det er øving som foregår. - Det er dette vi kaller skoleflyving. Det er nye piloter i Widerøe som får trening. Flyet tok av fra Flesland i Bergen kl. 17.15 og har siden det drevet øvingsflyving. Pilotene trenger mengdetrening og det varierer hvor og når dette skjer. Denne gangen var det Molde. De øver blant annet på det vi kaller «touch and go». Da ser det ut som flyet forsøker å lande, og går opp igjen, sier Solli.