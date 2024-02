Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier det er identifisert 5500 fedre som er fratatt foreldrepenger på grunn av Nav-feilen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Bare fra januar 2019 til september 2021 har Nav identifisert 5500 fedre som er fratatt foreldrepenger på grunn av feil lovpraksis. Det blir trolig enda flere.

– I perioden 1. januar 2019 til 30. september 2021 er det identifisert om lag 5500 personer som er rammet av praktiseringen, opplyser barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til Altinget.

Hun sikter til Navs ulovlige praksis om å sette en frist for når fedre må søke om å utsette fedrekvoten for deretter å frata dem som søkte etter denne fristen for foreldrepenger. Praksisen går tilbake til 2007.

Feilen har ført til at flere fedre ble fratatt hele fedrekvoten på 75 dager, mens andre mistet deler av den. For enkelte er det snakk om etterbetaling av svært store beløp.

Flere ganger har fedre klaget på praksisen uten å få medhold, men få dager før jul tapte Nav i Høyesterett.

Toppe sier det er krevende å finne ut hvordan rammede fedre som har fått saken behandlet med gammelt saksbehandlingssystem best kan identifiseres og nås, men lover at det skal ryddes opp.

– Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at de forbereder automatisk utsending av brev til de identifiserte med informasjon om at Nav tar saken deres opp til ny vurdering, sier Toppe som svar på et skriftlig spørsmål fra lederen av Stortingets barne- og familiekomité Grunde Almeland (V).