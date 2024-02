Nordmenn grensehandlet for 9,3 milliarder kroner i 2023. Vi dro på 4,7 millioner dagsturer over grensen, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

– De fleste tenker naturlig nok på Sverige når de hører ordet grensehandel. Det er området rundt Strömstad med Nordby og Svinesund som er den soleklare ener som reisemål for grensehandlende nordmenn. Her la vi igjen nesten 5,1 milliarder kroner i fjor, og dette tilsvarte 54 prosent av all grensehandel, sier seniorrådgiver Guro Henriksen i SSB.