Vegtrafikksentralen meldte ved 16-tida fredag at et kjøretøy hadde stanset på Fv 64 ved Keilå på Skåla.

Litt før kl 17 opplyser Vegtrafikksentralen til Rbnett at det gjelder et vogntog som har fått tekniske problemer ved Ørnehaugen. Det ble stående i vegbanen, med behov for berging

- Trafikken kan passere forbi, men vegen blir stengt en periode i forbindelse med berging, sier Pål Haugbro ved Vegtrafikksentralen.