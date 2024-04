Søndag er siste dag før piggdekkene skal av i Sør-Norge, men forsikringsselskapet Tryg Forsikring advarer mot å følge regelen slavisk.

– Det er bare dager siden siste snøfall, og hvis føret krever det bør man vente med å skifte til sommerdekk, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i forsikringsselskapet.

Men selv om våren er i anmarsj, er det ikke alle som er forberedt. I en undersøkelse fra Tryg svarer 4 av 10 at de ikke kjenner reglene for mønsterdybde på sommerdekk.

– Det er betenkelig at nesten halvparten av de spurte bilistene ikke vet hvor mye mønsterdybde man kan ha på sommerdekk. Vegtrafikkloven sier at det skal være minimum 1,6 millimeter, men vi anbefaler det dobbelte, sier Brandeggen.

Tidligere undersøkelser for Tryg har også vist at 2 av 10 nordmenn aldri skifter dekk, hvilket betyr at tilsvarende over en halv million personbiler trolig kjører rundt på piggfrie vinterdekk året rundt.

– Piggfrie vinterdekk er ikke et helårsdekk, og gir et langt dårligere veigrep på varme sommerdager enn rene sommerdekk, sier Brandeggen, som peker på strammere økonomi som en av årsakene til at flere ikke bytter dekk på bilen.

Piggdekk kan benyttes i Sør-Norge til og med første søndag etter 2. påskedag. Dersom føret krever det er det tillatt å bruke piggdekk og kjetting utenom disse datoene. I Nord-Norge skal piggdekkene først av 30. april.