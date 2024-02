En bil har kjørt av vegen ved Frænavegen i Molde, opplyser politiet klokka 16.56 torsdag ettermiddag.

Hendelsen skal ha skjedd ved golfbana.

Operasjonsleder Arild Reite sier at det ikke er snakk om personskader.

Han sier videre at hendelsen i utgangspunktet ikke er ei sak for politiet, men at at føreren av bilen opplyste at han sto bom fast. Politiet er derfor på stedet for å bistå med trafikken.

I påvente av bilberger, som er på veg, er det litt trafikale utfordringer på stedet.