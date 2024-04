Men selv om våren er i anmarsj, er det ikke alle som er forberedt. I en undersøkelse fra Tryg svarer 4 av 10 at de ikke kjenner reglene for mønsterdybde på sommerdekk.

– Det er betenkelig at nesten halvparten av de spurte bilistene ikke vet hvor mye mønsterdybde man kan ha på sommerdekk. Vegtrafikkloven sier at det skal være minimum 1,6 millimeter, men vi anbefaler det dobbelte, sier Brandeggen.

Tidligere undersøkelser for Tryg har også vist at 2 av 10 nordmenn aldri skifter dekk, hvilket betyr at tilsvarende over en halv million personbiler trolig kjører rundt på piggfrie vinterdekk året rundt.