Rekordmange lesere hadde stemt fram Thea Brevik (34) fra Molde som Årets romsdaling i Romsdals Budstikkes kåring for 2023. Fredag fikk hun overrakt kunstverket som Arne Nøst har spesiallaget for prisvinneren.

Brevik er forsker og viserektor ved Høgskolen i Molde, med doktorgrad i livmorhalskreft. Hun brenner for forebygging av kreftformen, og kvinnehelse generelt, godt hjulpet av en stor interesse for forskningsformidling.

- Tusen takk, jeg er stolt over å ha vunnet gjev pris. Takk til kunstneren for et nydelig bilde, som slik jeg tolker det, viser meg som løfter kvinnehelse. Det skal henges på en fin plass, sier Brevik. Hun legger til at hun har fått veldig mye tilbakemeldinger og ros fra personer spesielt som jobber innenfor helse.

- Jeg har opplevd hele helsemiljøet som en heiagjeng, og fått anerkjennelse for forskning på kvinnehelse også blant dem som ikke har vært så interessert i kvinnehelse og som jeg føler har sett på meg som en «underdog». Brevik forteller at barna hennes også kommenterte at hun ble Årets romsdaling.

- Barna var særlig imponert over at mor klarte å vinne samme pris som Erling Moe, ler hun.

Ansvarlig redaktør, Ole Bjørner Loe Welde, sier noe av det artigste med Årets romsdaling er overrekkelse av kunstverket, og se Theas umiddelbare respons.

- Kunstverket Nøst har laget viser Theas gjerning og årsaken til at hun ble kåret til Årets romsdaling. Hun er en sterk formidler med et brennende engasjement for kvinnehelse, sier Loe Welde