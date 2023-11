I forrige uke døde 76 koronasmittede personer i Norge. Det er en dobling fra uken før da det ble registrert 36 covid-assosierte dødsfall.

– Insidensen av innleggelser og dødsfall er høyest blant personer som er 75 år og eldre, og høyere blant personer som ikke har mottatt koronavaksine i høst. Tallene ventes noe oppjustert for siste uker, skriver FHI i sin ukesrapport.

Videre skriver de at vinterens bølge av covid-19 er pågående, og at det fortsatt er en økning i smittespredning i befolkningen.

– Det haster derfor å få vaksinert eldre og personer i risikogrupper, skriver FHI.

De understreker samtidig at influensaepidemien ennå ikke er i gang, men at forekomsten øker gradvis, og at utbruddet kanskje kommer før jul.

– Derfor er det også tid for influensavaksinasjon av eldre, personer i risikogrupper og ansatte i helsetjenesten, skriver FHI.

Forekomsten av kikhoste har også økt ytterligere de siste ukene. Det har blitt varslet noen små utbrudd blant barn og unge.