Politiet i Ørsta har gjort et av sine største narkotikabeslag på flere år etter at de oppdaget en hasjplantasje under en nylig ransaking i bygda.

Totalt ble det funnet 300 cannabisplanter og 25 kilo cannabis i boligen, noe som trolig har en omsetningsverdi på flere millioner kroner, mener politiet, skriver Sunnmørsposten.

– Dette er et av de største beslagene vi har gjort på mange år, sier politiadvokat Magne Kvalvik i Møre og Romsdal politidistrikt.

Politiet kan ikke si noe om hvordan plantasjen har vært driftet, men tror de som står bak, er profesjonelle.

Fem menn har sittet i varetekt i Ørsta den siste måneden, siktet for grov narkotikaovertredelse. Tre av dem kommer fra Øst-Europa, mens to er norske, ifølge NRK.

De tre utenlandske mennene blir videre varetektsfengselet på grunn av fare for at de reiser fra Norge. De to andre blir løslatt fordi det ikke lenger er fare for at de ødelegger bevis, skriver rikskringkasteren. En sjette mann er også siktet, men ikke varetektsfengslet.

En av de seks har erkjent straffskyld. Politiet kan ikke si noe om hvordan distribusjonen av hasjen har foregått.