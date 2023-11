Mange benyttet sjansen til søt handel da Pascal hadde utsalg i Molde før jul i fjor.

Nå kommer kjendiskonditoren tilbake til byen og skal ha utsalg i samarbeid med Den gode smak på Moldetorget, og det vil være muligheter for å kjøpe Pascal-produkter, og møte Pascal, fra torsdag til søndag.

Besøket er et ledd i selskapets ønske om å ekspandere utenfor Oslo, og Pascal tester nå flere byer rundt om i Norge for å se hvor det kan være aktuelt å etablere et permanent utsalg. Kanskje det kan bli Molde, opplyses det i en pressemelding.