Molde kommune skriver i en pressmelding tirsdag formiddag at Meringdalsvegen ved Eikesdalsvatnet nå er stengt for all trafikk.

«Bakgrunnen er det orange farevarselet for jord, sørpe og flomskred i området. Det er ingen boliger langs Meringdalsvegen og vegen blir ikke driftet av kommunen gjennom vinteren. 14 hytteeiere har fått direkte beskjed via SMS», skriver kommunen.

Det blir satt opp fysiske sperrer i løpet av fredag formiddag, legger de til.