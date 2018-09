Tatt i 146 km/t

Politi

Det var under ein kontroll på Valderøya i Giske torsdag at ein bilførar vart tatt i uvanleg høg fart. Heile 146 km/t viste måleinstrumentet. Kontrollen vart gjennomført i ei 80-sone. Bilføraren fekk naturlegvis førarkortet beslaglagt. Det skjedde også med to andre bilførarar, melder poltiet på Twitter.

I alt vart sju bilførarar bøteaget i kontrollen som vart gjennomført av UP.