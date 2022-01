Kollisjon ved Molde ferjekai – ein til legevakt

Nyheter

To ambulansar, brannbil og politi rykka ut til Molde ferjekai etter at to bilar kolliderte i krysset der bilane frå Vestnes-ferja køyrer inn på Kåre Solhjells veg.

To bilar med til saman fem vaksne personar var involvert i trafikkuhellet: tre kvinner og to menn.

Ein var lettare skadd og drog til legevakta for sjekk. Det seier skadestadsleiar Arnt Ove Røed til Romsdals Budstikke på staden.

– Veit dokker kva som skjedde?

– Dette er jo eit kryss, der ein av bilane kom frå ferja og skulle svinge ut i vegbana da dette skjedde. Men etterforskinga må vise akkurat korleis det hende, seier Røed.

Like etter at Romsdals Budstikke kom til staden, køyrde begge ambulansane og brannbilen avgarde, mens politiet var igjen med fleire mannskapar. Det nordre køyrefeltet var sperra av bilane som hadde kollidert og ein sivil politibil. Trafikken blir dirigert i det andre køyrefeltet fram til bilane blir henta av bilbergar.

Politiet meldte om hendinga søndag kl. 13.49.