Smittet eller nærkontakt? Her henter du hurtigtester i Molde

– Vi starter med et maksantall på en eske med fem tester per husstandsmedlem, men dette kan bli justert ut fra tilgangen på tester, skriver Hilde Johansen, kommunikasjonssjef i Molde kommune.

Fra mandag 31. januar kan innbyggerne få tak i hurtigtester på Molde rådhus, på servicekontorene i Eidsvåg og Midsund, og på selvteststasjonen. Det kan skje i hele åpningstida fra 8.00 til 15.30, eller - på ettermiddag, kveld og helg - ved selvteststasjonen på Reknes.

Det er imidlertid klare regler som gjelder for den som skal hente hurtigtest, skriver Molde kommune på sine hjemmesider:

Ikke kom når du har symptomer. Da må du sende andre, eller hente på selvteststasjonen om kvelden.

Det er påbudt med munnbind.

med munnbind. Hold god avstand til andre.

Sprit hendene.

Ikke ta med flere tester enn oppgitt på hentestedet. Vi skal ikke gå tomme.

Disse må kjøpe sjøl

Hurtigtestene kommunen deler er, er for innbyggere med symptomer eller nærkontakter av smittede. Hvis man verken har symptomer eller er nærkontakt, men likevel vil teste deg, må man kjøpe hurtigtest sjøl på apotek, i dagligvarebutikk eller i annen detaljhandel, opplyser kommunen.

Reglene for testing

Man skal teste deg så fort som mulig ved symptomer. Er man nærkontakt til en smittet, skal man teste seg daglig med hurtigtest i 5 døgn etter siste nærkontakt. Bor man sammen med en smittet og ikke kan holde avstand, må man teste seg daglig i 11 døgn for å slippe karantene.

For øvrige nærkontakter - klassekamerater, kolleger eller andre - anbefales test på dag 3 og dag 5 etter siste møte med en smittet.

Ved smitte i en klasse eller på en avdeling i barnehagen, får barnet sendt med seg tester hjem.

SE VIDEO AV HVORDAN SELVTESTEN SKAL GJENNOMFØRES.

Testene blir mer treffsikre hvis de tas i halsen i tillegg til i nesa. Da stikkes testpinnen først i nesa, deretter bak i halsen, siden nesa er tilnærmet steril mens halsen er full av bakterier.

Ved positiv test går man umiddelbart i isolasjon. Har man tatt tre vaksinedoser, kan man melde inn resultatet her: Selvregistrering av positive hurtigtester.

De som har færre enn tre vaksinedoser, kan ta en PCR-test for å bekrefte, og for at smitten skal bli registrert. PCR-tester tas ved teststasjonen på Nøisomhed, eller ved å hente en PCR-selvtest på selvteststasjonen på Reknes.

Kommunen understreker at man ved smitte må husk å varsle nærkontaktene.