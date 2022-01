Skoleeksempel

Nyheter

Regndråpene faller like tett som antall positive koronatester rundt om idet vi ankommer Hustad barne- og ungdomsskole. Best å søke ly på rektors kontor, hvor Anne Kristine Løseth (52) har holdt fortet siden 2009. Hurtigtestene fyller et bord ved pulten. Gjennom de ikke akkurat lydisolerte vinduene hører vi skrål fra en utegymtime. Anne Kristine bekrefter at hun «hører det» når det er friminutt.