Da politikerne skulle vedta nye priser på Moldebadet for 2022, skapte prisnivået debatt. Økningen fra 2021 til 2022 sendte Molde i landstoppen på enkeltbilletter. Nå holdes de på 175 og 195 kr for voksen (uke/helg) og 155 og 175 for barn over ti år (uke/helg).