Sa ja til privatskole

– Vi heiste flagget til topps da vi fikk nyheten. Dette er utrolig flott, sier Edith Krohn Marleau til Romsdals Budstikke. Sammen med støttespiller og medgründer Monica Holtan jubler hun over at Utdanningsdirektoratet sier et klart ja til Montessori-skolen på Skaret.