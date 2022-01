Nyheter

Saka som handler om å slå sammen dagens to kontorsted for Nav Arbeid og Ytelse til ett kontorsted, opptar flere politikere på Stortinget. Som Romsdals Budstikke har omtalt, har Nav sentralt hatt anbudskonkurranse om leie av kontorlokaler for rundt 100 ansatte i Nav-tjenesten som har arbeid og ytelser som ansvarsområde. I dag er denne Nav-enheten lokalisert til Molde, men den har kontorsted også i Kristiansund. Rundt 90 ansatte arbeider i Molde, rundt 40 ansatte arbeider i Kristiansund.