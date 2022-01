Helse Møre og Romsdal:

Slik vil dei styrke psykisk helsehjelp til barn og unge

Ventelistene er lange og pågangen aukar for barn og unge som treng psykisk helsehjelp. No vil tenestene i Møre og Romsdal samarbeide på sju felt for å styrke hjelpa. Men resultata kan dryge, viser erfaringa frå pioner-føretak.