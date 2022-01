Kan Moldebadet bli et folkebad?

Nyheter

Moldebadet er et flott anlegg. Et moderne badeland som motiverer til både trening, avslapping og leik. Til våren er det 12 år siden dørene åpnet. Dessverre har det blitt en årlig øvelse å snakke om underskudd og økte billettpriser. Slik var det også ved inngangen til dette året. Enda en gang foreslo administrasjonen å øke prisene. Og igjen fikk vi en debatt som først og fremst tydeliggjorde at det har blitt dyrt å bade. Utsagnet om at det er få klager på prisen skrudde temperaturen ytterligere noen hakk opp.