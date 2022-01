Havari og ekstremvær forsinker tunnel-arbeid

Nyheter

Det melder Møre og Romsdal fylkeskommune via ei pressemelding fredag.

Entreprenøren trenger lenger tid på arbeidet enn planlagt, grunnet havari på sprøytebetongriggen og siden tunnelen ble holdt åpen i forbindelse med ekstremværet Gyda og stormen helga etter.

Trafikkavviklinga blir videreført til tunnelen er helt ferdig:

Søndag til torsdag: Ledebilkjøring klokka 20 - 23, stengt fra 23 til 5, og ledebilkjøring fra 05-06.

Fredag til lørdag: Ledebilkjøring lørdag klokka 20.00, stengt fra midnatt til 05, ledebilkjøring fra 05-06.

Lørdag - søndag: Åpen for trafikk.

Det blir også jobbet to kvelder og to netter i Skrøotunnelen i denne perioden. Her trenger duken som sikrer tunnelen mot vann o frost reparasjon. Det blir også utført fjellsikring med bolter. Der vil det bli ledebilkjøring i tunnelen mellom klokka 20 og 06 de to dagene.

Fylkeskommunen skriver at det vil bli kortere ventetid på ledebilkjøringa i denne tunnelen, siden den er betydelig kortere enn Øksendaltunnelen. Det er også veldig lite trafikk i Skrøotunnelen når Øksendaltunnelen er stengt.