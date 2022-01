Ga fødende 10-dobbel dose smertestillende

Nyheter

Helsetilsynet ble varslet om en hendelse i september i fjor der en fødende ved Molde sjukehus fikk 50 mikrogram smertestillende Sufenta inn i ryggmargen, i stedet for 5 mikrogram. Dette førte blant annet til at barnet fikk unormalt langsom hjerterytme og at forløsningen måtte skje med katastrofekeisersnitt. Det skriver NRK, som først omtalte saken.