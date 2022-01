Trafikkulykke i Aukra – bil på taket

Nyheter

En bil har havnet på taket etter ei ulykke i Aukra. Det skriver politiet på Twitter like etter klokka 17.

Ulykka skal ha skjedd i et kryss langs fylkesveg 530 på Gossen i Aukra kommune.

Ett kjøretøy og én person er involvert.

Like etter klokka 17.30 forteller operasjonsleder Tove Holst-Dyrnes i politiet at helse og brann er fremme på stedet, og at politiet er på veg.

– De har vært fremme ei stund. Personen i bilen er tatt med i ambulanse, men vi har ikke fått melding om at det er snakk om personskade, forteller hun.

Politiet har ikke snakket med den involverte, og har derfor foreløpig ingen teorier om hva det er som kan ha forårsaket ulykka.