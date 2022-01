Ikke ett spadetak tas i år

Nyheter

Møre og Romsdals viktigste vegforbindelse inn og ut av fylket, europaveg 136, kommer til å stå urørt i år også. Fram til juni i fjor hadde Statens vegvesen oppdraget med å planlegge strekningene som skal utbedres. Da Stortinget i juni behandlet Nasjonal Transportplan for åra 2022-2033, fikk det andre statlige vegselskapet, Nye Veier AS, oppdraget med å utbedre E136 fra Vestnes til fylkesgrensa mot Innland. Det skapte store forventninger i næringslivet og i det politiske miljøet i Møre og Romsdal om at nå ville det bli satt fortgang i anleggsarbeidene.