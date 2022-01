Hareide om Eggen: – Vi har hatt mange artige stunder, det reflekterer jeg over nå

Onsdag ble det kjent at Nils Arne Eggen er død, 80 år gammel. Åge Hareide kjente Eggen i nesten 50 år, og forteller at det alltid har vært et veldig sterkt vennskap bak den knallharde rivaliseringa.