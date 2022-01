Folkeavstemningen i Kristiansund: Nå er resultatet klart

Nyheter

Innbyggerne i Kristiansund har fått tilbud om å stemme over regiontilhørighet. Noen har tatt til orde for at de bør søke seg til Trøndelag, også etter at det ble klart at kommunene nord for dem ønsker å bli værende i Møre og Romsdal, og dermed på tross av at de ikke har noen geografisk grense til Trøndelag.