– Jeg synes de tiltakene som nå kommer fra regjeringen med bakgrunn i råd fra Helsedirektoratet og FHI er riktige. Det kan alltid diskuteres enkeltmomenter om man går for langt eller ikke langt nok. Men jeg mener at retningsvalget som nå gjøres er det eneste riktige sett fra et kommuneståsted, sier Cato Innerdal, kommuneoverlege i Molde.