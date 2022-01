Nyheter

Fredag morgen var 114 kunder uten strøm på Nesjestranda på Skåla. Klokka 07.30 opplyser Elinett til NRK at feilsøking fortsatt pågår, og at kunder på Nordnesje og Sørnesje mangler strøm.

Klokka 07.50 skriver Elinett at feilen er funnet. De anslår feilrettingstid mellom to og tre timer. For øyeblikket er 71 kunder uten strøm.

Saken oppdateres.