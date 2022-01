Mektig imponert over innsatsen til folkehjelpa: – Naturlig at vi hjelper til

Nyheter

Det har på det meste vært opp mot ti personer fra folkehjelpa som har hjulpet til med evakuering og forpleining av de evakuerte på Kavli Moen gård i Eresfjord.

Veteran

I år er det førti år siden Rune Toven fikk sine første oppgaver i Norsk Folkehjelp Nesset. De siste åra har han vært operativ leder. Det var han beredskapsleder Torill Berg i Molde kommune kontaktet onsdag kveld. Da truet den flomstore Dokkelva med å gå over sine bredder. Det ble iverksatt evakuering av 44 personer som man fryktet kunne få problem som en følge av de store vannmengdene.

Spørsmålet var om vi kunne bistå med evakueringsmottak på Kavli Moen Gård. Vi kom raskt til stedet. I samarbeid med det lokale brannvesenet og politiet fikk vi iverksatt evakueringen. Vi fikk sperret den kommunale vegen slik at ingen kunne kjøre opp til boligfeltet, og bisto blant annet med å registrere alle som kom. Vi var også med for å sjekke at ingen var igjen i boliger og fritidshus.

Kjøpte inn mat

Toven sier det er mange praktiske gjøremål som må løses når det er snakk om evakuering.

– Vi kjørte ned til Coopen i Eresfjord og fikk kjøpt inn mat slik at de evakuerte fikk kveldsmat. Torsdag sørget vi for at samtlige fikk gode måltider. To av våre medlemmer, Gunnhild Meringdal og Anne Kristin Angvik vartet torsdag opp med god middag.

– Hv sto på menyen?

– Torsdag serverte de karbonade med stappe og ertestuing. De kunne også by på kjøttboller i brun saus og grønnsaker.

– Hvordan reagerte de evakuerte å måtte flytte ut fra heimene sine på kort varsel?

– De tok det med stor fatning. Jeg tror de er godt fornøyd med mottakelsen de har fått her.

Toven sier en del av de evakuerte fant seg andre overnattingssteder enn Kavlimoen.

Uvanlig oppdrag

Rune Toven sier oppdraget i Eresfjord er uvanlig, da folkehjelpa først og fremst bidrar i redningsaksjoner eller der folk er saknet etter å ha blitt tatt av snøras.

– Er oppdraget i Eresfjord noe dere får betalt for?

– Det vet jeg ikke. Det er noe vi får ta seinere. Vi tar ikke betalt når vi bidrar under leteaksjoner, jeg vet ikke helt hvordan det fungerer når det er kommunen som ber oss bidra.

Roser samarbeidet

Rune Toven roser samarbeidet med beredskapsledelsen, politiet og det lokale brannvesenet.

_ Det blir godt å komme heim også for deg som har vørt på Siramoen siden onsdag kveld?

– Ja, det blir det, men både jeg og de øvrige medlemmene i Norsk Folkehjelp Nesset har glede av å bistå når det er behov for oss.

Imponert

Assisterende kommunedirektør Hege Beate Skjølberg sier hun er skikkelig imponert over mannskapene i folkehjelpa.

– Innsatsen deres har vært uvurderlig. De organiserte seg kjemperaskt og klargjorde mottaket sammen med vaktmesteren på Kavlimoen på veldig kort tid.

Skjølberg sier kommunen har hatt Kavlimoen som kommandosentral under evakueringen.

– Norsk Folkehjelp Nesset er en utrolig bra gjeng som vi skal være glede for er tilgjengelig., Jeg er rett og slett imponert over innsatsen deres de siste dagene.