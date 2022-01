Får flytte hjem igjen

Nyheter

Den voldsomme vannmengden i Dokkelva i Eresfjord, førte seint onsdag kveld til at 44 personer ble evakuert fra hjemmene sine. Fredag klokka 12.40 fikk de beskjed av politiet under et måltid på Kavli Moen gård – hvor de har oppholdt seg – at de fikk flytte hjem igjen.