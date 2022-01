Publikumsgrensen på arrangementer økes

Nyheter

Innendørs blir grensen på 200 personer med faste sitteplasser, men forutsetter at smittevernet blir ivaretatt. Det stiller krav til smittevern, avstand og munnbind.

– Antallsbegrensninger på arrangementer har store konsekvenser for hele verdikjeden i både kultur-, idretts- og frivillighetssektoren. For å lette på noe av byrden har derfor regjeringa utvidede antallsbegrensninga for arrangementer, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Utendørs kan man nå være 200 uten faste tilviste plasser. Innendørs kan man være 200 med faste tilviste plasser. Uten faste tilviste plasser innendørs kan man nå være 30 personer.

Regjeringen opplyser at de har startet et arbeid for å finne løsninger som gjør at man kan tillate flere publikummere i store innendørs lokaler, samtidig som smittevernreglene ivaretas på en god måte.

– Vi jobber med løsninger for å tilpasse antallsbegrensningene bedre til størrelsen på lokalet. Målet er at for eksempel store konsertarenaer og ishockeyhaller kan slippe inn flere. Vi håper dette er klart allerede neste uke, sier Trettebergstuen.

De nye tiltakene gjelder fra midnatt natt til fredag og gjelder inntil videre i fire uker.