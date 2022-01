Meldte seg på matsvinn-prosjekt: – Vi har blitt mye mer bevisst på hva vi kaster

Nyheter

– Posene jeg bærer ut i matavfallet er så tunge. Jeg har ofte lurt på hva som havner oppi dem, sier Kari Gagnat.

Da Gagnat oppdaget at Molde kommune i samarbeid med RIR, skulle være med på MatVinn-prosjektet til Framtiden i våre hender, så hun på dette som en gylden mulighet til å finne ut hva som faktisk havner i matavfallsdunken. Hun følte ikke på at hun kastet mye mat, men var likevel nysgjerrig på å finne ut hvor mye det faktisk var.

Prosjektet «MatVinn» går ut på å få kommuner til å redusere matsvinnet gjennom forskjellige tiltak. Prosjektet strakk seg over fire uker.

Opplevde stor interesse

Det var ikke bare Gagnat og familien som ønsket å lære mer om hvordan man reduserer matsvinnet. Innovasjon- og endringsguide i Smart Molde, Mette Jane Holand, forteller at det totalt var 27 familier som deltok, men at 14 av disse valgte å være med og veie maten de kastet.

– Vi fikk en kjemperespons. Vi hadde deltagere fra hele RIR-området, sier Holand.

For at familiene skulle finne ut hvor mye spiselig mat som vanligvis gikk i matavfallet, levde de som normalt den første uka. Den eneste forskjellen var at det spiselige som ble kastet skulle veies.

– Den første uka kastet vi 1,5 kilo mat som vi egentlig kunne spist, forteller Gagnat.

– Det krevde ikke veldig mye

I forkant av uke to i prosjektet, ble familiene invitert på en slags oppstartssamling hvor de fikk tips og noen hjelpemidler til å kaste mindre mat. De neste to ukene skulle familiene prøve å kaste så lite mat som overhodet mulig.

– Før vi begynte var vi veldig spent på om dette kom til å bli mye jobb, men det var det ikke. Det krevde ikke veldig mye, og det var veldig gøy at ungdommene i huset var like engasjert i dette som meg, sier Gagnat.

I uke fire skulle familiene igjen veie maten for å sjekke om de hadde klart å endre vanene sine og redusert matsvinnet.

– Vi var ikke veldig strenge den siste uka, men det gikk jo litt sport i det selvsagt. Jeg tror vi kom ned i 400 gram spiselig matavfall, sier Gagnat.

Videre forteller hun at familien har tatt med seg flere av tingene de lærte underveis i prosjektet videre i hverdagen.

– Jeg ser at vi har blitt mye mer bevisst på hva vi kaster etter prosjektet. Det å kaste brød for eksempel, det har vi nesten ikke gjort etter prosjektet.

Hun fortsetter:

– Vi har blitt flinkere på restemiddager. Jeg lager ikke en ny full middag om jeg har tre forskjellige rester i kjøleskapet. Da spiser vi heller litt forskjellige retter, istedenfor at jeg skal lage en ny middag til alle.

Holand forteller at de i ettertid av prosjektet har mottatt mange henvendelser fra folk som kunne tenke seg å være med på et lignende prosjekt, og det kan det hende de får mulighet til.

– Vi holder nå på å tenke ut hvordan vi skal gjøre det, sier Holand.

Forventer at folk kildesorterer

En som er glad for at det er fokus på matavfall er daglig leder i RIR, Frode Erlandsen. Han ser daglig at mye spiselig mat havner rett i søpla, men han opplever også en annen problemstilling.

– Folk kaster matavfall i restavfallet, sier han.

For en liten stund siden gjennomførte RIR en så kalt plukkanalyse. Det vil si at de gikk gjennom hva som faktisk er i søpla folk kaster. Analysen viste at 27% av restavfallet bestod av mat.

– Det er et problem i forhold til ettersortering. Restavfallet som blir tilgriset av matavfall vil ikke kunne resirkuleres i så stor grad som man ønsker, sier Erlandsen.

Videre forteller han at problemet ser ut til å komme fra at folk skal ha en opprydning i kjøleskap og skap, og at dette særlig skjer etter høytider.

– Vi ser at maten som kastes i restavfallet ofte er i emballasje, det tyder på at folk har hatt opprydningsaksjoner i kjøleskap og skap. Vi ser det spesielt godt etter høytider da man ofte handler mer mat en ellers, forklarer Erlandsen.

– Vi forventer at folk er flinke til å sortere selv om maten er i emballasje, avslutter han.