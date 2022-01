Frykter Gyda - heimeskole i Eikesdal i dag

Nyheter

(DRIVA.NO): Eikesdalingene er opp gjennom åra blitt vant til at Eikesdalsvegen kan bli stengt på kort varsel på grunn av ras eller rasfare. Vegen er foreløpig ikke stengt i dag, men da uværet ble varslet i går, bestemte foreldrene seg for at de skulle skru opp varmen i klasserommet og holde heimeskole for elevene.