Onsdag kveld klokka 20 bøttet det ned nærmest vannrett i Molde, da Rbnett var ute for å ta tempen på ekstremværet som har stjålet alle overskrifter det siste døgnet. Ekstremværet «Gyda», også kalt en atmosfærisk elv med orkanpotensial, begynte virkelig å vise muskler. Det var svært lite folk å se i og rundt byen, med unntak av på Rådhusplassen, der flere hundre har vært innom i kveld for å få tredje vaksinedose. Man trosser gjerne et ekstremvær for å få den.