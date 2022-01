Tore etterlyste «årets topptur-pappa» etter møte i fjellet – viste seg å være Læffi fra Molde

Journalist Tore Meirik i Fri Flyt ble så imponert over en far og sønn han møtte på vei opp til Trolltind, at han skrev en kommentar og etterlyste faren. Svaret fikk han i kommentarfeltet.