Behovet for å ha flere intensivplasser parat ved sjukehusa for å kunne ta imot et større antall covid-pasienter, opptar både helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og andre politikere. Trykket inn mot sjukehusa er større på Østlandet. I Møre og Romsdal lyser beredskapslampa fremdeles grønn.