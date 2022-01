Nyheter

Torsdag kveld la Idrettslaget Bryn ut et innlegg på Facebook der de skrev at det har blitt stjålet pantelapper fra innsamlinga de har på Coop Prix Farstad. «Dette er pantelapper som dere i bygda har donert bort til idrettslaget slik at vi kan kjøpe inn nytt og flott utstyr til bruk i hallen vår. Vi har over lengre tid sett at summen av disse pantelappene har gått drastisk ned.», skriver daglig leder Runi Moi Helberg i innlegget.