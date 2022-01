Endrer nattavgangene for Molde - Vestnes

Nyheter

Molde - Vestnes får endrede nattavganger 10. - 26. januar. Det melder Statens vegvesen i ei pressemelding torsdag.

Det betyr at det blir omkjøring via Hollingsholmen i uke 2, 3 og delvis 4.

Årsaken er at Molde ferjekai stenges ned som følge av at MF Tomrefjord skal testkjøres slik at anlegget kan godkjennes for elektrisk drift.

Ferjene vil gå mellom Vestnes og Hollingsholm fra klokka 22.45 til 05.00 i perioden 10. - 26. januar.

Utenom natt til søndag og natt til mandag, da vil ferjene gå som normalt mellom Molde og Vestnes.

På grunn av skifte av kai vil denne avgangen bli kansellert mandag til lørdag fra 10. til 26. januar: klokka 22:45 fra Molde.

Det blir satt opp taxi for reisende uten bil mellom Molde ferjekai og Hollingsholm ferjekai.

Overfarten Hollingsholm–Vestnes er beregnet til 45 minutter. Beregnet omkjøringstid fra Molde ferjekai til Hollingsholm ferjekai er 18 minutter.