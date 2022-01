Tirsdag og onsdag kan du få vaksine uten å bestille time i Molde

Nyheter

Det er fremdeles mange ledige timer for vaksinering i Molde, og Tirsdag og onsdag denne uka etablerer Molde kommune drop-in for vaksine i rådhussalen. Det melder de via ei pressemelding tirsdag.

Man kan komme for vaksinering mellom 19.00 og 21.00 både tirsdag og onsdag.

Skal du ta oppfriskingsdosen, må du ha fått dose to 17. august eller tidligere.

Husk legitimasjon, oppfordrer kommunen.

Starter med innkalling

Fra 11. januar starter vi med innkalling igjen. Hvis du får innkalling og allerede er vaksinert hos fastlege eller i apotek, sender du en e-post til koronavaksine@molde.kommune.no og gir beskjed om det.

Bestill time sjøl

Du kan bestille time via helsenorge.no.

Om du ikke har mulighet for å logge deg inn, kan du ringe kommunen eller sende e-post. Kommunen legger fortløpende ut ledig timer, og så langt kan du bestille time følgende dager:

Tirsdag 4. januar

Onsdag 5. januar

Tirsdag 11. januar

Onsdag 12. januar

Lørdag 15. januar

Søndag 16. januar

Tirsdag 18. januar

Onsdag 19. januar

Hvis du ikke får til å bestille time kan det skyldes at det ikke er gått lang nok tid fra dose 2 til oppfriskningsdose. Du får ikke til å bestille før det har gått 20 uker.

Molde kommune setter nå bare Pfizer-vaksinen. I uke 2 får vi ny leveranse av Moderna.

Så lenge vi har begge merkene, kan du velge hvilken vaksine du vil ha.

Vaksinering hos fastlegen

De fleste fastlegekontorene i Molde tilbyr koronavaksinering. Du finner mer informasjon og bestiller time via nettsiden til legekontoret ditt.

Fra 10. januar kan du vaksinere deg på apotekene i Molde.