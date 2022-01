Ber elever og ansatte teste seg før skolestart på videregående

Nyheter

Tirsdag 4. januar er det skolestart etter juleferien. Flere av skolene har heldigital undervisning de første dagene, mens andre møter fysisk til undervisning. Kariann D. Flovikholm, kompetansesjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, har ei sterk oppfordring til alle elever og ansatte.

– For å unngå spredning av koronaviruset, ber vi om at alle tester seg før de møter på skolene. Selvtester må du hente i din hjemkommune, sier hun, og understreker at hvis du har symptom på korona, skal du holde deg hjemme til du har fått testsvaret.

Fra onsdag 15. desember ble det satt i verk nye nasjonale tiltak for å avgrense smitten av korona. Blant tiltaka var rødt nivå i de videregående skolene.

Det betyr:

Ingen sjuke skal møte på skolen

God hygiene og forsterka renhold

Dele elevene inn i mindre grupper, mål: halvere tallet på kontakter

Avstand mellom elever/ansatte, minst en meter i alle situasjoner

Vurdere vekslende oppmøtetider/alternative lokaler

Delvis digital undervisning

Unntak fra smittekarantene

Det er unntak for smittekarantene, både for ansatte og elever. Her er reglene, ifølge Utdanningsdirektoratet:

«Fra 1. januar er ansatte i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen unntatt smittekarantene i arbeidstiden. De er unntatt karantene fra første dag, men må teste seg på døgn 3 og 7 etter nærkontakten. Unntaket gjelder ikke dersom den ansatte bor sammen med eller er tilsvarende nær den som er smittet.

Unntaket for barn, som ble innført 15. desember, gjelder fortsatt. Barn og unge under 18 år skal kun i smittekarantene dersom de bor sammen med eller er tilsvarende nær den som er smittet. Det er anbefalt at de tester seg på dag 3 og 7. Regjeringen har bestemt at dette unntaket også skal gjelde elever i videregående skole som har fylt 18 år.»

Fylkeskommunen skriver at foresatte må følge med på skolenes nettsider for mer informasjon.