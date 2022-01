Smittet person var på nyttårsfest: – Har bedt politiet om bistand

Nyheter

I en tidligere versjon skrev Romsdals Budstikke at avisa natt til søndag mottok tips om at en person i Molde kommune skal ha brutt isolasjonen etter å ha fått påvist koronasmitte. Ny informasjon tilsier at personen som var på festen ikke visste at vedkommende var positiv. Vedkommende skal sålende ikke ha brutt isolasjonsregler.