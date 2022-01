Mann i 20-årene døde etter klemulykke på Frøya

Nyheter

Mannen er hjemmehørende i Møre og Romsdal. De pårørende er varslet, opplyser politiet. Han jobbet hos Molde-rederiet FSV Group. Det skriver Salmar i ei pressemelding på sine nettsider.

– Salmar Farming AS bekrefter at det har vært en alvorlig arbeidsulykke hos innleid selskap FSV AS. Den involverte er ansatt i FSV AS, skrev selskapet tidligere lørdag kveld.

Arbeidsulykken fant sted på Salmars anlegg på Kverva. Mannen ble klemt mellom en båt og kaia. Politiet ble varslet klokka 15.20.

Mannen ble først betegnet som alvorlig skadd og senere som kritisk skadd før han ble bekreftet omkommet av AMK.

Politiet jobber med å kartlegge hendelsesforløpet.

– Fortsatt holdes alle muligheter åpne mens hendelsesforløpet kartlegges. Deretter vil det vurderes om det er grunnlag for å opprette straffesak på forholdet, opplyser Trøndelag politidistrikt.