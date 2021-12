Rbnett sender nyttårsfyrverkeriet direkte

Nyheter

Rbnett skal i samarbeid med A Hustad kameraproduksjon sende nyttårsfyrverkeriet i Molde direkte. Asgeir Hustad forteller at de er i gang med å lande de siste forberedelsene til sendingen.

– Nå driver vi og finner ut hvor vi skal stå for at man skal få den beste utsikten. Vi vil komme litt opp i høyden, men samtidig være nærme nok til at det er fokus på fyrverkeriet, sier Hustad.

– Hvordan blir filmingen?

– I utgangspunktet gjør vi det ganske enkelt i år. Vi setter opp ett kamera med en person som bemanner det, svarer han.

Videre forklarer han at det er viktig at man har element som viser skalaen på fyrverkeriet, og at de nå jobber med å finne ut hvilke elementer de skal bruke for å vise frem fyrverkeriet.

– Om det bare er fyrverkeri og helt svart rundt, er det veldig lite som forteller seeren om hvor stort det er. Vi må derfor prøve å ha et element i forgrunnen. For eksempel, lysene fra byen, kirketårnet, eller noe annet som gir folk en indikasjon på hvor det er, og hvordan det er, sier han.

Han fortsetter:

– Vi håper også at folk ser det i virkeligheten, men de som ikke har mulighet kan se det digitalt.

Ansvarlig redaktør i Romsdals Budstikke, Ole Bjørner Loe Welde, håper leserne vil sette pris på sendingen.

– Vi gjorde opptak av nyttårsfyrverkeriet i fjor, og så at dette var noe mange av våre lesere satte pris på. I år blir det både direktesending og redigert opptak i etterkant. Dette gjør at flere får mulighet til å oppleve fellesfyrverkeriet i Molde, sier Welde.

– Oppskytingen blir fra en lekter

Det er Krohn Pyroteknikk som står for oppskytingen av fellesfyrverkeriet. Showet har en prislapp på 275.000 kroner. For å finansiere det opprettet Krohn Pyroteknikk en spleis, hvor både næringslivet og befolkningen har bidratt. Ole Trygve Kanestrøm forteller at de nå nesten har nådd innsamlingsmålet.

– Vi mangler 10 000, men de kommer, det er vi ikke bekymret for, sier Kanestrøm.

– Hvordan blir oppskytingen?

– Oppskytingen blir fra en lekter. Vi sleper den ut på fjorden i 23-tiden. Vi har gjort avtale med ferga som kommer til kai litt før midnatt om hvor vi skal legge oss, svarer Kanestrøm.

– Vi blir leggende ca. 500 meter utenfor torget.

Videre forteller han at det kommer til å bli et spektakulært show.

Det varer i ca. åtte og et halvt minutt, og alle dimensjonene er ett hakk eller to opp fra i fjor. Vi har laget mer vinkler, sånn at det blir et breiere bildet, avslører han.