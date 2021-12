Nyheter

Vegtrafikksentralen Midt melder at Tussentunnelen vil være stengt i en periode i ettermiddag. Grunnen skal være at en personbil har problemer med et punktert dekk inne i tunnelen.

– Tussentunnelen er stengt på grunn av personbil med punktering. Omkjøring er skiltet om Skaret, melder Vegtrafikksentralen på Twitter.

Oppdatering: Rundt klokken 13.15 melder Vegtrafikksentralen Midt at tunnelen er åpnet igjen etter bilberging.