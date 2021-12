Varsler betydelig snøskredfare i Romsdal

Nyheter

Varslingstjenesten Varsom har nå satt faregrad 3 for Romsdal.

Faregrad 3 betyr at det er krevende skredforhold i fjellet, og ferdsel i bratt terreng krever erfaring og kunnskap. I lavlandet kan det gå våte skred i bratt terreng.

Varsom råder om å unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø og utløpsområder under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.

Det er også sendt ut farevarsel for snøskred på Sunnmøre og i Trollheimen.

– Det fortsetter med snøbyger også søndag. I fjellet ventes det at det er nok vind til at nysnøflakene utvikles videre. Her kan en skiløper løse ut skred i mange heng. Det er vinden som styrer skredproblemet, der det ikke ligger vindtransportert snø kan løssnøskred løsne naturlig i bratt terreng, står det på Varsom.no.

Også HRS Sør-Norge minner om viktigheten av å sjekke skredvarsel for området du skal ferdes i.

– Ta ingen unødvendige sjanser. Det meldes om BETYDELIG snøskredfare flere steder i landet, skriver de på Twitter. Dersom en er usikker på hvordan en skal gjenkjenne skredproblemer - da skal en unngå skredterreng.

Snøskredvarselet for mandag 27. desember er foreløpig satt til 2, moderat fare. Men varselet kan endre seg fort, og skal du ferdes i fjellet bør du følge med på skredvarslingen.