El-ferjene lades med diesel

Boreal vant anbudet om helelektrisk ferjedrift mellom Molde og Vestnes og tok over sambandet 1. januar 2021. Samtidig ble det bygget høgspente ladetårn ved ferjekaia på begge sider av fjorden for å lade de elektriske ferjene. Selve ladestasjonen er bygget av Boreal Sjø AS, mens Istad Nett måtte grave en ny kabelgrøft på 1,3 kilometer og legge nye kabler tvers gjennom Molde for å kunne forskyne ladetårnene med nok strøm. Bare Istad Netts del av prosjektet kostet 25 millioner kroner. Men fortsatt lades altså ferjene med diesel.