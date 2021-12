Øyboer fortviler over fergeavgangene i jula – blir delvis hørt

Nyheter

Tidligere denne uka fikk Rbnett tips fra en fortvilt øyboer. Vedkommende hadde truffet på en person som ønsket å feire julaften på ei av øyene, men etter en kikk i fergeruta, fant han ut at det ikke lot seg gjøre. Han kom seg ikke hjem igjen til Molde etter at feiringa var over, og kunne ikke overnatte.